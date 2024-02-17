Смерть Навального подтвердила его команда

Смерть российского оппозиционера Алексея Навального подтвердила его команда. Мать политика получила официальное уведомление, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter (X).

"Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном сообщении, выданном матери Алексея" , - написала спикер.

В исправительной колонии заявили, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи Следственного комитета РФ, чтобы провести "исследование".

Команда российского оппозиционера требует передать тело Алексея Навального его семье.

Россия заявила о смерти Навального

Вчера, 16 февраля, управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Отмечается, что он умер в исправительной колонии, где отбывал наказание.

Вчера пресс-секретарь российского политика Кира Ярмыш заявляла, что команда Навального пока не получила доказательств его смерти.