В ГПСУ ответили, есть ли угроза нового нападения РФ с севера Украины

Украинские пограничники продолжают строительство укреплений на границе с Россией и Белоруссией. Враг продолжает ежедневно производить обстрелы по территории Черниговской, Сумской, Харьковской областей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

"По-прежнему на границе с Беларусью мы продолжаем меры по укреплению и границы, и пограничья. Но по ту сторону границы у России нет достаточно сил для того, чтобы совершить вторжение. В то же время мы понимаем угрожаемость этого направления. Поэтому должны быть готовы к развитию любой страны. -каких ситуаций. Поэтому и продолжаем меры по укреплению этого направления по всей протяженности по границе с Беларусью от Волыни до Черниговщины" , - говорит Демченко.

В то же время на границе с Российской Федерацией ситуация несколько иная. В первую очередь из-за тех обстрелов, которые враг продолжает ежедневно производить по территории Черниговской, Сумской, Харьковской областей. Используя разное вооружение со своей территории РФ наносит удары по артиллерии, минометам, стрелковому оружию, авиации.

"Укреплять границу на этом направлении, непосредственно по линии границы, довольно сложно. Это практически невозможно из-за опять-таки обстрелов. Поэтому безопасность и обороноспособность нашей страны обеспечивается в максимальной близости к границе последствия это отдельные направления позволяют. Это может быть и за несколько сотен метров от границы, и в нескольких километрах," - рассказал он.

По его словам, в северных областях остается угроза и по враждебным ДРГ. Хотя последние несколько дней их не фиксировали.

ДРГ в Сумской области

Ситуация в Сумской области с начала года резко обострилась. Оккупанты не только обстреливают пограничные населенные пункты, но и пытаются прорвать границу Украины на этом участке.

Буквально 3 февраля российская ДРГ предприняла очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Враг несколько раз менял тактику, после полуторачасового боя окупантов удалось отбросить далеко от границы. Позже помощник командующего ОС ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин рассказал, что "нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли". При этом эта группа такая же, как и все предыдущие – в ней есть как саперы, которые знают, как разминировать территорию, так и минометчики, идущие немного сзади.

При этом 3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам.