Данилов оценил ситуацию на фронте после вывода украинских войск из Авдеевки

После выхода украинских войск ситуация на фронте остается сложной, однако не стоит называть ее катастрофической, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "УП. Итоги".

"Мы в феврале 2022 года также были в обороне, когда началась активная агрессия Российской Федерации и сегодня, когда начинают рассказывать, что сейчас катастрофическая ситуация, то во-первых, не надо раздувать такие вещи. На войне каждый день сложный и тяжелый. И сейчас делать сложные выводы также не надо.

Да, ситуация сложная. Мы это признаем. Есть проблемы со средствами поражения. К большому сожалению, их недостаточное количество на территории нашей страны, но будем считать, что в ближайшее время вся эта ситуация должна меняться".

Данилов также заявил, что захват Авдеевки обошелся россиянам очень дорого.

"Маневры, которые осуществляют наши военные являются профессиональными. Что касается россиян, то им очень дорого достался этот населенный пункт (Авдеевка - ред.). Они потеряли огромное количество там своих военных, они потеряли там огромное количество техники" , - сказал он.

Данилов подчеркнул, что не видит в маневре украинских военных "чего-то катастрофического".

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