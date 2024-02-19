Россияне запустили ударные БпЛА по нескольким направлениям

Российские войска вечером 19 февраля запустили ударные БпЛА по нескольким направлениям, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы в Telegram.

Об угрозе беспилотников сообщали на Харьковщине, в Запорожской, Днепропетровской областях.

В 22:26 о новых группах ударных БпЛА в северной части Херсонской области. Они двигаются в направлении Николаевской области, курс западный.

В 22:52 сообщили о новых группах ударных БпЛА из Запорожской области в Днепропетровске, курс северный; БпЛА из Днепропетровской области в Кировоградскую область, курс западный; из Херсона в южной части Днепропетровщины, курс северный; в Николаевской области по направлению Кировоградской области, курс северо-западный.