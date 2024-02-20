Лидеры G7 24 февраля обсудят войну в Украине и примут декларацию

Первая в 2024 году встреча лидеров государств "Группы семи" состоится в онлайн-формате 24 февраля – во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Европейская правда.

Эту информацию 20 февраля официально подтвердило итальянское председательство в G7.

На встрече лидеров "Группы семи" будет председательствовать премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Также туда пригласили президента Украины Владимира Зеленского.

"По итогам встречи будет принята совместная декларация", – анонсировало итальянское председательство.

Напомним, с 1 января Италия начала председательство в G7, сменив в этой роли Японию.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни ранее заверил, что Украина будет оставаться одним из ключевых приоритетов во время председательства его страны в "Группе семи" в 2024 году.