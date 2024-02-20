Зеленский созывает первую с начала полномасштабной войны встречу "Слуг народа"

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля созовет первую за время полномасштабной войны встречу с депутатами фракции "Слуга народа", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили источники УП во фракции "Слуга народа".

По данным источника, фракция еще с прошлого года просила о такой встрече, но у Зеленского на это не находилось времени.

На встрече планируют поговорить в целом о ситуации в стране. Определенной темы нет.

Депутаты во фракционном чате голосуют за вопросы, которые задают президенту. Те 10, которые наберут больше голосов, будут озвучены Зеленскому.