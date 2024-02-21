Топ-5 онлайн казино с лучшей отдачей в 2024 году

Игроки приходят на сайты виртуальных игорных заведений по разным причинам. Кто хочет развлечься и снять напряжение в демо версии игрового автомата. А для некоторых важно одержать победу в любимом слоте. Чтобы игра на деньги приносила не только азарт и хорошее настроение, а позволила получить щедрый денежный приз, нужно выбирать надежные казино с высокой отдачей.

Разберемся, какие легальные заведения предлагают своим клиентам самые лучшие условия для игры.

Где сыграть в азартные игры с высокой вероятностью выигрыша

Рынок виртуальных азартных развлечений переполнен всевозможными компаниями. Некоторые из них стремятся обогатиться за счет посетителей. А вот надежные онлайн казино позволяют игрокам получить обильные денежные призы. Такие заведения добавляют в коллекцию игры с высоким уровнем отдачи. Этот показатель указывает на процент денег, возвращаемый казино клиентам по сравнению с общим оборотом. Чем выше отдача, тем больше денег получают игроки и тем меньше выигрывает именно казино. В предпочтительных слотах уровень RTP должен составлять от 96%.

Опираясь на такие данные, предлагаем экспертный рейтинг казино с хорошей отдачей, где могут развлечься украинцы, достигшие 21 года.

Casino SuperGra

Игорное заведение работает в соответствии с лицензией КРАИЛ, полученной в 2022 году. Общее количество игр насчитывает более семи тысяч наименований и коллекция постоянно обновляется современными разработками. Пользователи могут установить мобильное приложение на смартфоны, работающие на операционных системах Android и IOS. Компания систематически проводит всевозможные акции среди постоянных клиентов.

Казино добавляет автоматы с высоким уровнем RTP – 95-97%. Финансовые операции на сайте заведения можно проводить только в национальной валюте. Пополнить счет и выводить выигрыши удастся держателям банковских карт типа Visa и MasterCard.

Casino 777.ua

Относительно молодая компания, получившая в 2023 году лицензию от регулятора. Количество игр насчитывает более двух тысяч разработок от известных провайдеров. Средний уровень отдачи на слотах составляет 97%. Гемблинговый оператор предлагает мобильную версию, позволяющую заходить в любимые игры в любом месте.

Казино разработало целую систему поощрений для разных клиентов. К примеру, за регистрацию можно получить 777% и столько же бесплатных оборотов. Каждую среду игорное заведение насчитывает кешбэк в размере 7%. Бонусы можно получить при привлечении друзей и действиях на сайте (игры на определенных слотах и т.п.).

Pin-Up Casino

Компания получила разрешение на работу от украинского регулятора в 2021 году. В коллекции игрового заведения огромный ассортимент разнообразных развлечений: слоты, краш-игры, рулетка, блэкджек с живыми дилерами. Компания использует лицензионный софт от ведущих разработчиков мира: Amatic, 1spin4win, Evolution, Playson, Slotmill и т.д.

Клиенты могут вносить на счет гривны и выводить выигрыши в национальной валюте. Большое преимущество казино в продуманной системе бонусов и поощрений как для новичков, так и для хайроллеров. К примеру, за первый депозит на счет падает 200 тысяч гривен и 250 FS. Пользователи смартфонов могут установить удобное приложение.

Casino.ua

Лицензированное казино, начавшее работу в 2023 году, составляет конкуренцию уважаемым компаниям. Игорное заведение принимает исключительно национальную валюту. Денежные переводы возможны через банковские карты, G Pay и Apple Pay. В коллекции игрового заведения классические автоматы (со средним RTP 96%), быстрые игры, рулетка от разработчиков NetEnt, Booongo, Endorphina, Relax Gaming, Playson и т.д.

Платформа разработала всевозможные бонусы. За создание аккаунта насчитывается 200 тысяч гривен и 300 фриспинов. Хэмблеры могут участвовать в турнирах и лотереях, которые устраивает компания. К развлечениям допускаются люди, достигшие 21 года – это обязательное условие, предусмотренное национальным законодательством.

Casino Cosmolot

Заведение получило лицензию в 2021 году. Казино предлагает удобный сайт, где развлечения собраны по разделам: слоты, быстрые игры, настольные игры, раздел live. Компания известна интересными акциями и систематическими турнирами, которые устраивают для постоянных клиентов. Поздравительный бонус за регистрацию составляет 150 тысяч гривен и 500 бесплатных вращений. При пополнении счета начисляют средства (50-150% от суммы). Cosmolot имеет надежную службу поддержки пользователей, которая работает круглосуточно.

Все эти казино с лучшей отдачей имеют высокий рейтинг доверия среди игроков, гарантируют защищенность персональных данных и быстрый вывод выигрышей.

Читайте о налогах в гемблинге в Украине.

Автором статьи является Елена Былица, которая занимает должность главной редактора популярного информационного портала Про Інтернет.