Топ-5 онлайн казино з найкращою віддачею в 2024 році

Гравці приходять на сайти віртуальних гральних закладів з різних причин. Хтось хоче розважитися та зняти напругу у демо версії грального автомату. А для декого важливо здобути перемогу в улюбленому слоті. Щоб гра на гроші приносила не лише азарт та гарний настрій, а дозволила б здобути щедрий грошовий приз, потрібно вибирати надійні казино з високою віддачею.

Розберемося, які легальні заклади пропонують своїм клієнтам найкращі умови для гри.

Де зіграти в азартні ігри з високою ймовірністю виграшу

Ринок віртуальних азартних розваг переповнений різноманітними компаніями. Деякі з них прагнуть збагатитися за рахунок відвідувачів. А от надійні онлайн казино дозволяють гравцям отримати щедрі грошові призи. Такі заклади додають в колекцію ігри з високим рівнем віддачі. Цей показник вказує на відсоток грошей, який казино повертає клієнтам у порівнянні з загальним оборотом. Чим вища віддача, тим більше грошей отримують гравці, і тим менше виграє саме казино. У кращих слотах рівень RTP повинен становити від 96%.

Спираючись на такі дані, пропонуємо експертний рейтинг казино з гарною віддачею, де можуть розважитися українці, які досягли 21 року.

Casino SuperGra

Гральний заклад працює відповідно до ліцензії КРАІЛ, отриманої у 2022 році. Загальна кількість ігор налічує понад сім тисяч найменувань, і колекція постійно поновлюється сучасними розробками. Користувачі можуть встановити мобільний додаток на смартфони, що працюють на операційних системах Android та IOS. Компанія систематично проводить різноманітні акції серед постійних клієнтів.

Казино додає автомати з високим рівнем RTP — 95-97%. Фінансові операції на сайті закладу можливо проводити лише в національній валюті. Поповняти рахунок та виводити виграші вдасться власникам банківських карт типу Visa та MasterCard.

Casino 777.ua

Відносно молода компанія, яка у 2023 році отримала ліцензію від регулятора. Кількість ігор налічує понад дві тисячі розробок від відомих провайдерів. Середній рівень віддачі на слотах становить 97%. Гемблінговий оператор пропонує мобільну версію, яка дозволяє заходити в улюблені ігри у будь-якому місці.

Казино розробило цілу систему заохочень для різних клієнтів. Наприклад, за реєстрацію можна отримати 777% та стільки ж безкоштовних обертів. Щосереди гральний заклад нараховує кешбек у розмірі 7%. Бонуси можна отримати за залучення друзів та дії на сайті (ігри на певних слотах тощо).

Pin-Up Casino

Компанія отримала дозвіл на роботу від українського регулятора у 2021 році. У колекції грального закладу величезний асортимент різноманітних розваг: слоти, краш-ігри, рулетка, блекджек з живими дилерами. Компанія використовує ліцензійний софт від провідних розробників світу: Amatic, 1spin4win, Evolution, Playson, Slotmill та ін.

Клієнти можуть вносити на рахунок гривні та виводити виграші в національній валюті. Велика перевага казино у продуманій системі бонусів та заохочень як для новачків, так і для хайроллерів. Наприклад, за перший депозит на рахунок падає 200 тисяч гривень та 250 FS. Користувачі смартфонів мають можливість встановити зручний застосунок.

Casino.ua

Ліцензоване казино, яке розпочало роботу у 2023 році, становить конкуренцію поважним компаніям. Гральний заклад приймає виключно національну валюту. Грошові перекази можливі через банківські карти, G Pay та Apple Pay. В колекції грального закладу класичні автомати (з середнім RTP 96%), швидкі ігри, рулетка від розробників NetEnt, Booongo, Endorphina, Relax Gaming, Playson та ін.

Платформа розробила різноманітні бонуси. За створення акаунту нараховується 200 тисяч гривень та 300 фріспінів. Гемблери можуть брати участь у турнірах та лотереях, які влаштовує компанія. До розваг допускаються люди, які досягли 21 року – це обов'язкова умова, передбачена національним законодавством.

Casino Cosmolot

Заклад отримав ліцензію у 2021 році. Казино пропонує зручний сайт, де розваги зібрані за розділами: слоти, швидкі ігри, настільні ігри, live розділ. Компанія відома цікавими акціями та систематичними турнірами, які влаштовують для постійних клієнтів. Вітальний бонус за реєстрацію становить 150 тисяч гривень та 500 безкоштовних обертань. За поповнення рахунку нараховують кошти (50-150% від суми). Cosmolot має надійну службу підтримки користувачів, яка працює цілодобово.

Всі ці казино з найкращою віддачею мають високий рейтинг довіри серед гравців, гарантують захищеність персональних даних та швидке виведення виграшів.

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Автором статті є Олена Билиця, яка обіймає посаду головної редакторки популярного інформаційного порталу Про Інтернет.