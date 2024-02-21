На Сумщине вводятся дополнительные ограничения в пограничной зоне

В Сумской области вводятся дополнительные ограничения особого режима в пределах 5-километровой зоны от государственной границы, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации (ОВА) в Telegram.

Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.

Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено: