На Сумщине вводятся дополнительные ограничения в пограничной зоне
В Сумской области вводятся дополнительные ограничения особого режима в пределах 5-километровой зоны от государственной границы, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Сумской областной военной администрации (ОВА) в Telegram.
Дополнительные ограничения особого режима начнут действовать с 26 февраля.
Согласно приказу, в пределах пятикилометровой зоны от государственной границы, запрещено:
- свободный въезд (допуск), пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных со строительством, обустройством и содержанием инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций, проведением аварийных, спасательных работ, оказанием экстренной медицинской помощи, реагированием на правонарушения, их предупреждением, раскрытием и расследованием;
- проведение работ не связанных с выполнением задач в ходе подготовки и ведения операции (боевых действий) и охраны государственной границы.