Днепропетровская ОГА: часть Кривого Рога осталась без тепла
Из-за проблем с водо- и электроснабжением часть жителей Кривого Рога осталась без тепла. Им проведут перерасчеты за отопление, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
"Вражеские удары дают о себе знать. Без тепла - часть домов Кривого Рога. Аварийные бригады работают круглосуточно. Восстанавливают сети, чтобы как можно быстрее вернуть услугу людям", — сообщил он.
По словам главы ОВА, причин, которые спровоцировали сбой, несколько. Первая - подрыв Каховской ГЭС.
"Воды для наполнения систем не было. Следовательно, специалисты не имели возможности провести необходимые испытания", — продолжил Лысак.
Вторая - перебои с электричеством, которые возникали после атак агрессора. Они провоцировали перепады тока и в теплосистеме.
Лысак добавил, что горожанам, чьи квартиры были без отопления, проведут перерасчет.