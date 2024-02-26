Польские протесты и их влияние на наш валютный рынок

На украинско-польской границе обстановка становится все более напряженной. В условиях отсутствия реакции как польского, так и европейского правительства польские аграрии продолжают блокировать грузы из Украины, а некоторые провокаторы даже взламывают вагоны и высыпают урожай на землю. На этой неделе к ним обещают присоединиться польские перевозчики, которые также возобновляют свои протесты.

Есть ли влияние всех этих событий на украинский валютный рынок? Да, есть и очень существенное. В Министерстве аграрной политики Украины подсчитали, что из-за блокады польско-украинской границы ежемесячно украинские агропроизводители будут нести убытки до 300 миллионов долларов. Это означает, что поток валюты на межбанковский валютный рынок, и так существенно уменьшившийся после начала полномасштабного вторжения России в Украину станет еще меньше.

Нехватка валюты на межбанке уже ощущается. На прошлой неделе Нацбанк был вынужден в 3 раза увеличить объемы проводимых валютных интервенций. За период с 19 по 23 февраля НБУ продал 648,8 млн долларов, тогда как двумя неделями ранее - лишь 201,2 млн долларов. По информации портала «Курс Украины», только активные продажи регулятора смогли погасить очередную волну ажиотажного спроса на межбанковском валютном рынке, во время которой котировки взлетели до 38,65 гривен на позиции «бид». Всего лишь за 2 дня безналичный доллар подорожал на 60 копеек, и если бы не Нацбанк, рост продолжился и далее.

Никуда не делись и другие факторы, усложняющие ситуацию с валютой в стране. Так, до сих пор не решен вопрос с выделением американской военной и финансовой помощи в размере 61 млрд долларов. Через 2 дня Палата представителей возобновляет свою работу после двухнедельных каникул, и весь мир следит за тем, будет все же поставлен на голосование вопрос помощи Украине, Израилю и Тайваню или нет.

Пытаясь, в условиях острой нехватки валюты, сбалансировать рынок, Национальный банк на прошлой неделе принял﻿ два решения, призванные предотвратить непродуктивный отток капитала за границу. Последовавшее за этими решениями снижение спроса на безналичную валюту на межбанке говорит о том, что НБУ на правильном пути. Перекрывая всевозможные «схемы», регулятор пытается удержать ситуацию под контролем.

Уже к концу прошлой недели стоимость безналичного «американца» снизилась до 28,23 гривен, но с понедельника вновь пошла вверх и к обеду 26 февраля достигла 38,40 гривен. Как сообщили порталу «Курс Украины» представители казначейства одного из коммерческих банков, причиной роста стал выход крупного покупателя валюты. Если в прежние времена Нацбанк легко погасил бы всплеск спроса, то сейчас чиновникам с Институтской, 9 приходится действовать виртуозно, чтобы и не потратить много, и не допустить возникновения ажиотажа.

Вместе с безналичным опять начало лихорадить и наличный рынок. На прошлой неделе стоимость наличного «американца в оптовых обменных пунктах столицы поднималась до 38,80 гривен. К выходным цена скорректировалась до 38,52-38,53 гривен, но уже в понедельник 26 февраля доллар вновь пошел вверх, и к обеду в Киеве за него просят 38,63-38,65 гривен.

Сколько будет стоить доллар в конце февраля-начале марта

Традиционно конец месяца сопровождается ростом предложения валюты как на межбанковском, так и на наличном валютном рынке: население гасит кредиты, а предприятия накапливают гривну для проведения бюджетных и других платежей, а также выплаты зарплаты своим сотрудникам. Этот фактор сможет частично поддержать гривну, однако в текущих условиях он уже не будет определяющим.

28 февраля все будут пристально следить за новостями из США; любой позитив по выделению помощи Украине будет очень положительно воспринят валютным рынком. Второй вектор внимания – Европа, в частности, Польша. Будут ли приниматься какие-либо решения по урегулированию создавшегося конфликта.

Ожидается, что наличный доллар в конце месяца будет торговаться в диапазоне 38,40-38,90 гривен. Однако если положительных сдвигов не будет, уже в начале марта возможно возобновление роста курса доллара к 39,00 и выше.