Польські протести та їх вплив на наш валютний ринок

На українсько-польському кордоні ситуація стає все більш напруженою. В умовах відсутності реакції як польського, так і європейського уряду, польські аграрії продовжують блокувати вантажі з України, а деякі провокатори навіть зламують вагони та висипають урожай на землю. Цього тижня до них обіцяють приєднатися польські перевізники, які також поновлюють свої протести.

Чи вплив всіх цих подій на український валютний ринок? Так, є і дуже суттєве. У Міністерстві аграрної політики України підрахували, що через блокаду польсько-українського кордону щомісяця українські агровиробники зазнають збитків до 300 мільйонів доларів. Це означає, що потік валюти на міжбанківський валютний ринок, який і так суттєво зменшився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стане ще меншим.

Брак валюти на міжбанку вже відчувається. Минулого тижня Нацбанк був змушений втричі збільшити обсяги валютних інтервенцій, що проводяться. За період з 19 по 23 лютого НБУ продав 648,8 млн доларів, тоді як двома тижнями раніше - лише 201,2 млн доларів. За інформацією порталу «Курс України», лише активні продажі регулятора спромоглися погасити чергову хвилю ажіотажного попиту на міжбанківському валютному ринку, під час якої котирування злетіли до 38,65 гривень на позиції «бід». Лише за 2 дні безготівковий долар подорожчав на 60 копійок, і якби не Нацбанк, зростання продовжилося й надалі.

Нікуди не поділися й інші чинники, що ускладнюють ситуацію з валютою країни. Так, досі не вирішено питання із виділенням американської військової та фінансової допомоги у розмірі 61 млрд доларів. Через 2 дні Палата представників відновлює свою роботу після двотижневих канікул, і весь світ стежить за тим, буде все ж таки поставлене на голосування питання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню чи ні.

Намагаючись, в умовах гострої нестачі валюти, збалансувати ринок, Національний банк минулого тижня ухвалив два рішення, покликані запобігти непродуктивному відтоку капіталу за кордон. Зниження попиту на безготівкову валюту на міжбанку, що статися після цих рішень, говорить про те, що НБУ на правильному шляху. Перекриваючи всілякі "схеми", регулятор намагається утримати ситуацію під контролем.

Вже до кінця минулого тижня вартість безготівкового «американця» знизилася до 28,23 гривень, але з понеділка знову пішла нагору і до обіду 26 лютого досягла 38,40 гривень. Як повідомили порталу "Курс України" представники казначейства одного з комерційних банків, причиною зростання став вихід великого покупця валюти. Якщо в колишні часи Нацбанк легко погасив би сплеск попиту, то зараз чиновникам з Інститутської, 9 доводиться діяти віртуозно, щоб і не витратити багато, і не допустити виникнення ажіотажу.

Разом з безготівковим знову почало лихоманити і готівковий ринок. Минулого тижня вартість готівкового американця в оптових обмінних пунктах столиці піднімалася до 38,80 гривень. До вихідних ціна скоригувалась до 38,52-38,53 гривень, але вже у понеділок 26 лютого долар знову пішов нагору, і до обіду в Києві за нього просять 38,63-38,65 гривень.

Скільки буде коштувати долар наприкінці лютого-початку березня

Традиційно кінець місяця супроводжується зростанням пропозиції валюти як на міжбанківському, так і на готівковому валютному ринку: населення гасить кредити, а підприємства накопичують гривню для бюджетних та інших платежів, а також виплати зарплати своїм співробітникам. Цей фактор зможе частково підтримати гривню, проте за поточних умов він уже не буде визначальним.

28 лютого всі уважно стежитимуть за новинами із США; будь-який позитив щодо виділення допомоги Україні буде дуже позитивно сприйнятий валютним ринком. Другий вектор уваги – Європа, зокрема Польща. Чи прийматимуться якісь рішення щодо врегулювання конфлікту.

Очікується, що готівковий долар наприкінці місяця торгуватиметься в діапазоні 38,40-38,90 гривень. Однак, якщо позитивних зрушень не буде, вже на початку березня можливе відновлення зростання курсу долара до 39,00 і вище.