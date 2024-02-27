ВСУ уничтожили еще один российский Су-34 – Олещук

Днем 27 февраля украинские военные уничтожили еще один российский самолет Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Около 14:00 отработали по очередному Су-34. Направление – то же! Цель – неизменна!

При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны задуматься, по крайней мере на время прекратить "авиационные мясные штурмы" , - сообщил Олещук.

Напомним, 16 февраля ВСУ уничтожили российский самолет Су-34. Перед этим утром 17 февраля Воздушные силы сбили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

19 февраля Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета – Су-34 и Су-35.

В пятницу, 23 февраля, Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 с позывным "Баян".

Утром 27 февраля украинские военные сбили еще один Су-34.