ЗСУ знищили ще один російський Су-34 – Олещук
Вдень 27 лютого українські військові знищили ще один російський літак Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!
При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми", – повідомив Олещук.
Нагадаємо, 16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.
19 лютого Повітряні сили знищили ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.
У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили російський літак А-50 з позивним "Баян".
Зранку 27 лютого українські військові збили ще один Су-34.