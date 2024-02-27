ЗСУ знищили ще один російський Су-34 – Олещук

Вдень 27 лютого українські військові знищили ще один російський літак Су-34.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Близько 14:00 відпрацювали по черговому Су-34. Напрямок – той же! Мета – незмінна!

При таких втратах бойової та спеціальної авіації росіяни мали б замислитись, принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м’ясні штурми" , – повідомив Олещук.

Нагадаємо, 16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.

19 лютого Повітряні сили знищили﻿ ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.

У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили﻿ російський літак А-50 з позивним "Баян".

Зранку 27 лютого українські військові збили﻿ ще один Су-34.