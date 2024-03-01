В ВСУ есть вооружение, которое достает авиацию РФ на больших расстояниях – Игнат

Украинские военные имеют "определенное вооружение", которое может сбивать российские самолеты на больших расстояниях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, авиация россиян в последнее время проявляет большую активность, а поэтому процент уничтожения самолетов врага увеличился.

"Конечно, потому что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении, и на большом расстоянии – подчеркиваю" , – сказал Игнат.

Он отметил, что летчики РФ пытаются не подлетать близко к зоне действия противовоздушной обороны, но пообещал "дальнейшие сюрпризы на дальних подступах".

"Для Украины это серьезный результат и психологическое давление на врага, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания" , — заявил военный.

Напомним, в феврале Россия потеряла﻿ 13 самолетов.