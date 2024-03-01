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В ВСУ есть вооружение, которое достает авиацию РФ на больших расстояниях – Игнат

В ВСУ есть вооружение, которое достает авиацию РФ на больших расстояниях – Игнат
Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Украинские военные имеют "определенное вооружение", которое может сбивать российские самолеты на больших расстояниях. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, авиация россиян в последнее время проявляет большую активность, а поэтому процент уничтожения самолетов врага увеличился. 

"Конечно, потому что у нас есть определенное вооружение, которым мы можем их доставать на том или ином направлении, и на большом расстоянии – подчеркиваю", – сказал Игнат.

Он отметил, что летчики РФ пытаются не подлетать близко к зоне действия противовоздушной обороны, но пообещал "дальнейшие сюрпризы на дальних подступах". 

"Для Украины это серьезный результат и психологическое давление на врага, поскольку российские пилоты будут опасаться и даже могут отказаться от выполнения задания", — заявил военный.

Напомним, в феврале Россия потеряла﻿ 13 самолетов.

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