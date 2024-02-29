ВСУ уничтожили еще два Су-34: РФ в феврале потеряла 13 самолетов

Украинские военные утром 29 февраля уничтожили еще два российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Сегодня около 9.00 на Авдеевском и Мариупольском направлениях уничтожены еще два Су-34 оккупантов" , - сообщил Олещук.

Он добавил, что российские пилоты не делают "никаких выводов".

В общей сложности Россия потеряла с начала февраля уже 13 самолетов.

Что известно об уничтожении самолетов

16 февраля ВСУ уничтожили российский самолет Су-34. Перед этим утром 17 февраля Воздушные силы сбили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

19 февраля Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета – Су-34 и Су-35.

В пятницу, 23 февраля, Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 с позывным "Баян".

Утром 27 февраля украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Позже в тот же день ВСУ уничтожили еще один Су-34.

Также в ночь на 29 февраля украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.