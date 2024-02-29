ЗСУ знищили ще два Су-34: РФ втратила у лютому 13 літаків
Українські військові зранку 29 лютого знищили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів", – повідомив Олещук.
Він додав, що російські пілоти не роблять "ніяких висновків".
Загалом Росія втратила у лютому вже 13 літаків.
Що відомо про збиття літаків
16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.
19 лютого Повітряні сили знищили ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.
У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили російський літак А-50 з позивним "Баян".
Зранку 27 лютого українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Пізніше того ж дня ЗСУ знищили ще один Су-34.
Також у ніч на 29 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.