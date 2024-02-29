Українські військові зранку 29 лютого знищили ще два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні близько 9.00 на Авдіївському та Маріупольському напрямках знищено ще два Су-34 окупантів" , – повідомив Олещук.

Він додав, що російські пілоти не роблять "ніяких висновків".

Загалом Росія втратила у лютому вже 13 літаків.

Що відомо про збиття літаків

16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.

19 лютого Повітряні сили знищили﻿ ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.

У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили﻿ російський літак А-50 з позивним "Баян".

Зранку 27 лютого українські військові збили﻿ винищувач-бомбардувальник Су-34. Пізніше того ж дня ЗСУ знищили﻿ ще один Су-34.

Також у ніч на 29 лютого українські військові збили﻿ російський винищувач-бомбардувальник Су-34.