У ніч на 29 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив Олещук.

Повідомляється, що літак збили приблизно о 01:00.

Збиття російських літаків: що відомо

16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.

19 лютого Повітряні сили знищили﻿ ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.

У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили﻿ російський літак А-50 з позивним "Баян".

Зранку 27 лютого українські військові збили﻿ винищувач-бомбардувальник Су-34. Пізніше того ж дня ЗСУ знищили﻿ ще один Су-34.