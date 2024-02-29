ЗСУ вночі збили російський Су-34 – Повітряні сили
У ніч на 29 лютого українські військові збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"Сьогодні 29 лютого – дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака. Мінус Су-34 на Східному напрямку", – повідомив Олещук.
Повідомляється, що літак збили приблизно о 01:00.
Збиття російських літаків: що відомо
16 лютого ЗСУ знищили російський літак Су-34. Перед цим, уранці 17 лютого Повітряні сили збили три російських літаки – два Су-34 та один Су-35.
19 лютого Повітряні сили знищили ще два російських літаки – Су-34 та Су-35.
У п'ятницю, 23 лютого, Сили оборони знищили російський літак А-50 з позивним "Баян".
Зранку 27 лютого українські військові збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Пізніше того ж дня ЗСУ знищили ще один Су-34.