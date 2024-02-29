ЗСУ ночью сбили российский Су-34 – Воздушные силы

В ночь на 29 февраля украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Сегодня 29 февраля – дата, которая выпадает раз в четыре года, но уже привычный для россиян день с потерей очередного самолета. Минус Су-34 на Восточном направлении", – сообщил Олещук.

Сообщается, что самолет был сбит примерно в 01:00.

Избиение российских самолетов: что известно

16 февраля ВСУ уничтожили российский самолет Су-34. Перед этим утром 17 февраля Воздушные силы сбили три российских самолета – два Су-34 и один Су-35.

19 февраля Воздушные силы уничтожили еще два российских самолета – Су-34 и Су-35.

В пятницу, 23 февраля, Силы обороны уничтожили российский самолет А-50 с позывным "Баян".

Утром 27 февраля украинские военные сбили истребитель-бомбардировщик Су-34. Позже в тот же день ВСУ уничтожили еще один Су-34.