У ЗСУ є озброєння, яке дістає авіацію РФ на великих відстанях – Ігнат

Українські військові мають "певне озброєння", яке може збивати російські літаки на відстанях. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, авіація росіян останнім часом виявляє більшу активність, а тому відсоток знищення літаків ворога збільшився.

"Звичайно, тому що у нас є певне озброєння, яким ми можемо їх діставати на тому чи іншому напрямку, і на великій відстані – наголошую", — сказав Ігнат.

Він зазначив, що льотчики РФ намагаються не підлітати близько до зони дії протиповітряної оборони, але пообіцяв "подальші сюрпризи на далеких підступах".

"Для України це серйозний результат та психологічний тиск на ворога, оскільки російські пілоти побоюватимуться і навіть можуть відмовитися від виконання завдання", – заявив військовий.

Нагадаємо, у лютому Росія втратила﻿ 13 літаків.