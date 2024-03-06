Аналитики об уровне инфляции в Аргентине

Многие страны переживают экономические потрясения. Чтобы выжить в условиях глобальной инфляции и геополитического напряжения, некоторые из них берут кредиты у МВФ или вводят субсидии.

Международный валютный фонд (МВФ) столкнулся с резким ростом количества запросов на финансовую помощь для осуществления более жесткой монетарной политики, борьбы с ростом цен и перебоями в снабжении. Некоторые страны, вроде Аргентины, выбрали путь смелых реформ, тогда как другие предпочитают немедленную помощь в виде субсидий. Но долгосрочный эффект кредитов и субсидий обычно вызывает много вопросов.

«Напрямик к краткосрочному облегчению?» Это не про Хавьера Милея, нового президента Аргентины. Похоже, что долги для него, как бездепозитные бонусы за регистрацию с выводом, когда вы получаете деньги без всяких переводов. Но ведь каждый долг имеет обязательные для выполнения долгосрочные требования. Именно поэтому глава Аргентины решил пойти по пути долгосрочных трансформационных реформ.

Уровень инфляции в Аргентине

В 2023 году уровень инфляции в Аргентине за год составил 211,4% — это самый высокий показатель за последние 32 года. Такие данные, обнародованные правительственным статистическим агентством INDEC, стали четким свидетельством влияния экономических реформ, введенных предшественником Хавьера Милея и им самим.

В ноябре месячный уровень инфляции составил 12,8%, но сразу после начала реформ Милея, он вырос вдвое (до 25,5%).

Что стало причиной текущей инфляции?

Причины такие же, как и в любой стране с экономическими проблемами — долги и нехватка доходов. Чтобы финансировать долг, который рос годами, правительство Аргентины вынуждено было печатать деньги, а высокие налоги для бизнеса сделали его развитие невозможным.

Даже не экономисты уже понимают, что чем больше правительство печатает денег, тем выше уровень инфляции, а без стабилизационных правительственных мер экономика легко впадает в рецессию. Люди постепенно теряют доверие к государственному долгу, что и вызвало такую ситуацию в Аргентине, чей долг перед МВФ по состоянию на прошлый год составил примерно 69,67 млрд долл. США.

На экономике этой латиноамериканской страны существенно отразилась и прошлогодняя сильная засуха (едва ли не самая сильная за долгое время), которая резко сократила объем урожая таких экспортных товаров, как кукуруза, пшеница и соя, из-за чего объем годового дохода за предыдущий год упал примерно на 20 млрд долл. США.

Шоковая терапии Милея для экономики

10 декабря состоялась инаугурация Милея, и он сразу принялся внедрять ряд экономических реформ, чтобы спасти страну от экономических потрясений. Его первым шагом стала девальвация местной валюты, песо, на 54%. Правительство начало отменять мораторий на повышение цен на товары первой необходимости. В течение первого полного месяца пребывания Милея на посту цены на товары, услуги, а затем и транспорт выросли.

В январе уровень инфляции упал до 20,6% по сравнению с предыдущим месяцем, что немного меньше прогнозов экономистов (21%). Цены выросли на 254,2% по сравнению с прошлым годом, что является самым быстрым темпом со времен гиперинфляцию во второй по величине экономике Южной Америки в начале 1990-х годов.

Другой план действий Милея предусматривал отмену энергетических и транспортных субсидий, а также повышение налогов на топливо, чтобы компенсировать значительный дефицит бюджета, даже несмотря на то, что Конгресс не принял его законопроект. До июня тарифы на проезд в метро Буэнос-Айреса (по решению городских властей) должны достичь рекордного уровня — в 6 раз выше обычной стоимости.

В инаугурационной речи Милей предупредил, что Аргентину ждут болезненные изменения, в результате которых экономика сначала пойдет вниз, но потом стабилизируется. Его реформы повлияют на уровень безработицы, реальную заработную плату, а также отразятся на значительном количестве граждан, которые едва выживают на зарплату.

План развития экономики нового Президента держится на 2 столпах — сворачивание установленных предыдущим правительством субсидий и резкое сокращение экономической активности. Из-за такого снижения покупательной способности, и без того неблагополучная страна, в которой более 40% населения живет за чертой бедности, окажется в еще худшем состоянии. В декабре зарплаты выросли на смешные 8,9%, что значительно ниже 25,5% инфляции в том же месяце.

Пребывание Милея во власти постоянно сопровождает возмущение общественности, ведь на улицы постоянно выходят тысячи людей, которые не желают, чтобы его реформы начали реализовываться. Бывший вице-президент предвидел это и предупреждал о росте безработицы и уровня социального отчаяния, что в конце концов выльется в протесты, подпитываемые общественным недовольством.

Чего ожидать в будущем

По данным Конфедерации среднего бизнеса Аргентины (CAME), в январе объем розничной торговли упал на 28,5%, по сравнению с предыдущим годом, а больше всего сократилось потребление пищи, напитков и фармацевтических препаратов.

Аналитики утверждают, что мы будем наблюдать тенденцию к сокращению экономики еще несколько месяцев, после чего она начнет восстанавливаться.

Специалисты МВФ предусматривают в этом году сокращение экономики Аргентины на 2,8%, а в 2025 году она должна вырасти на 5%. Возможно, это и станет началом экономического возрождения Аргентины.