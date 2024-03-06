Аналітики про рівень інфляції в Аргентині

Чимало країн переживають економічні потрясіння. Аби вижити в умовах глобальної інфляції та геополітичного напруження, деякі з них беруть кредити у МВФ або запроваджують субсидії.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) зіткнувся з різким зростанням кількості запитів на фінансову допомогу, аби країни мали змогу боротися із суворою монетарною політикою, зростанням цін і перебоями в ланцюгах поставок. Деякі країни, на кшталт Аргентини, обрали шлях сміливих реформ, тоді як інші надають перевагу негайній допомозі у вигляді субсидій. Але довгостроковий ефект кредитів та субсидій зазвичай є предметом занепокоєння.

«Навпростець до полегшення в найближчому майбутньому?» Це не про Хав’єра Мілея, нового президента Аргентини. Схоже, що борги для нього, як бездепозитні бонуси за реєстрацію в Україні з виводом, коли ви одержуєте гроші без жодних переказів. Але ж кожен борг супроводжують обов’язкові для виконання довгострокові вимоги. Саме тому голова Аргентини вирішив піти шляхом довгострокових трансформаційних реформ.

Рівень інфляції в Аргентині

У 2023 році рівень інфляції Аргентини за рік склав 211,4% — це найвищий показник за останні 32 роки. Такі дані, оприлюднені урядовим статистичним агентством INDEC, стали чітким свідченням впливу економічних реформ, запроваджених попередником Хав’єра Мілея та ним самим.

У листопаді місячний рівень інфляції становив 12,8%, але відразу після початку дії реформ Мілея, він зріс удвічі (до 25,5%).

Що спричинило поточну інфляцію?

Причини такі самі, як і в будь-якій країні, що переживає економічні негаразди — борги та брак доходів. Аби фінансувати борг, який зростав роками, уряд Аргентини змушений був друкувати гроші, а високі податки для бізнесу унеможливили його розвиток.

Навіть не економісти вже розуміють, що, що більше уряд друкує грошей, тим вищий рівень інфляції, а без стабілізаційних урядових заходів економіка легко впадає в рецесію. Люди поступово втрачають довіру до державного боргу, що і спричинило таку ситуацію в Аргентині, чий борг перед МВФ станом на минулий рік становив приблизно 69,67 мільярда доларів США.

На економіку цієї латиноамериканської країни суттєво вплинула й торішня сильна засуха (чи не найсильніша за довгий час), через яку різко скоротився врожай таких експортних товарів, як кукурудза, пшениця та соя, через що обсяг річного доходу за попередній рік впав приблизно на 20 мільярдів доларів США.

Шокова терапія Мілея для економіки

Інавгурація Мілея відбулася 10 грудня, і він одразу заходився впроваджувати низку економічних реформ, аби врятувати країну від економічних потрясінь. Його першим кроком стала девальвація місцевої валюти, песо, на 54%. Уряд почав скасовувати мораторій на підвищення цін на товари першої потреби. Упродовж першого повного місяця перебування Мілея на посаді ціни на товари, послуги, а згодом і транспорт зросли.

У січні рівень інфляції впав до 20,6% проти попереднього місяця, що трохи менше за прогнози економістів (21%). Ціни зросли на 254,2% проти минулого року, що є найшвидшим темпом із гіперінфляції у другій за величиною економіці Південної Америки на початку 1990-х років.

Інший план дій Мілея передбачав скасування енергетичних і транспортних субсидій, а також підвищення податків на паливо, щоби компенсувати значний дефіцит бюджету, навіть попри те, що Конгрес не ухвалив його законопроєкт. До червня тарифи на проїзд у метро Буенос-Айреса (за рішенням міської влади) мають досягти рекордного рівня — у 6 разів вище звичайної вартості.

В інавгураційній промові Мілей попередив, що аргентинцям варто готуватися до болючих змін, через які економіка спочатку піде вниз, але потім стабілізується. Його реформи позначаться на рівні безробіття, реальній заробітній платі, та значній кількості людей, які ледь виживають на зарплату.

План розвитку економіки нового Президента тримається на 2 стовпах — згортання встановлених попереднім урядом субсидій і різке скорочення економічної активності. Через таке зниження купівельної спроможності, і без того неблагополучна країна, у якій понад 40% населення живе за межею бідності, опиниться в іще гіршому стані. Упродовж грудня зарплати зросли на смішні 8,9%, що значно нижче 25,5% інфляції в тому ж місяці.

Перебування Мілея у владі постійно супроводжує обурення громадськості, адже на вулиці постійно виходять тисячі людей, які не бажають запровадження його реформ. Колишній віцепрезидент передбачав це й попереджав про зростання безробіття та рівня соціального відчаю, що врешті-решт призведе до протестів, підживлюваних суспільним невдоволенням.

Чого очікувати в майбутньому

За даними Конфедерації середнього бізнесу Аргентини (CAME), у січні обсяг роздрібної торгівлі впав на 28,5% проти попереднього року, а найбільше скоротилося споживання їжі, напоїв та фармацевтичних препаратів.

Аналітики переконують, що ми спостерігатимемо тенденцію до скорочення економіки ще кілька місяців, після чого вона почне відновлюватися.

Фахівці МВФ передбачають у цьому році скорочення економіки Аргентини на 2,8%, а у 2025 році вона має зрости на 5%. Можливо, це і стане початком економічного відродження Аргентини.