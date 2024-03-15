СБУ заблокировала поставки комплектующих для производства российских "Шахедов"

Киберспециалисты СБУ заблокировали поставки комплектующих для производства российских "Шахедов" и микросхем для крылатых ракет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает СБУ.

"Мы осуществляем перекрытие цепей поставок комплектующих к российскому оружию. Один из примеров – уже заблокировали поставку сервомоторов для производства 1600 "Шахедов" и 4000 микросхем для крылатых ракет" , – сообщил начальник управления Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Кроме того, киберспециалисты работают на линии фронта по уничтожению вражеских систем РЭБ и РЭР, а также по перехвату вражеских беспилотников, координирующих ракетные и артиллерийские удары по Силам обороны.

Разведывательная информация, полученная специалистами, помогает предотвратить человеческие жертвы. Равно как и отражение кибератак.

По данным СБУ, ее специалисты за 2 года полномасштабной войны отразили почти 10 тысяч кибератак, большинство из которых – еще на начальной стадии.

Атака "Шахедами"

В четверг, 14 марта, российские захватчики в очередной раз атаковали южные, центральные и западные области ударными беспилотниками типа "Шахед".

После 21:00 в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась около двух часов, во время нее слышались звуки взрывов.

Дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Впоследствии над Тернопольской областью БПЛА изменили вектор движения и направились в Староконстантинов.

В Винницкой области во время атаки один из дронов попал в жилой дом. В результате атаки погиб один, ранены четыре человека.