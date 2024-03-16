Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк неожиданно снизил учетную ставку

В четверг 14 марта состоялось очередное заседание Правления Национального банка Украины по вопросам монетарной политики, на котором было принято решение снизить учетную ставку﻿ НБУ с 15 до 14,5% годовых с 15 марта 2024 года. Ставка 15% действовала с 15 декабря 2023 года.

Также Нацбанк понизил и другие ставки на 1,5%: ставку по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ – до 17,5%, а ставку по кредитам рефинансирования для коммерческих банков – до 19,5% годовых.

2. Банки продолжили снижение процентных ставок по депозитам

На уходящей неделе сразу четыре банка снизили процентные ставки по депозитам – как в гривне, так и в иностранной валюте. Таким образом банки реагируют на снижение учетной ставки НБУ и пытаются сбалансировать свой депозитный портфель в разных валютах.

Коминбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев на 0,50% годовых:

на 3 месяца – с 16,25 до 15,75% годовых;

на 6 и 9 месяцев – с 16,50 до 16% годовых; на 12 месяцев – с 16,75 до 16,25% годовых.

Кредит Днепр Банк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3 месяца с 16 до 15,50% годовых.

Укрэксимбанк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 и 6 месяцев:

на 3 месяца – с 15,15 до 14,75% годовых;

на 6 месяцев – с 15,15 до 14,30% годовых.

Также Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в долларах США на 3,6,9 и 12 месяцев: на 3 и 6 месяцев – с 1,45 до 1,25% годовых; на 9 и 12 месяцев – с 1,75 до 1,50% годовых.

Восток Банк снизил процентную ставку по депозитам в гривне на 3 месяца с 14 до 13% годовых.

3. Банки меняют тарифы по картам

С 11 марта 2024 года Monobank ввел комиссию за перевод средств на карты, выпущенные небанковскими поставщиками платежных услуг. Плата составляет 0,9% от суммы перевода для собственных средств и до 4% для кредитных средств:

- 3% для карт IRON BANK,

- 3,5% для карт Platinum,

- 4% для всех остальных карт.

На текущий момент в Украине работает только один небанковский поставщик платежных услуг, который выпускает платежные карты, - компания NovaPay. Т.е. начиная с 11 марта Monobank берет комиссию за перевод собственных средств на карты NovaPay, выполненные из приложения Monobank.

С 10 апреля 2024 года Банк Глобус повышает плату за обслуживание неактивного счета (по которому за последние 12 месяцев не было ни одной финансовой операции с использованием карты) с 50 до 100 грн, но не больше остатка собственных средств.

С 17 апреля 2024 года банк Кредит Днепр вводит месячные лимиты бесплатных переводов собственных средств на карты других банков. Они будут составлять:

- для дебетовой карты Green и кредитной карты Gold – 50 000 грн;

- для дебетовых карт Silver и Platinum – 150 000 грн;

- для дебетовых карт Dark и Premium – 350 000 грн.

На сумму, превышающую месячный лимит, будет действовать комиссия в размере 2%.

Также с 17 апреля будет снижен тариф за переоформление дебетовой карты Dark по инициативе клиента с 2000 до 750 грн.

4. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 15 марта по 15 июня 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд», Картой для выплат или премиальными картами любой международной платежной системы в категории «Кино и развлечения». Сюда относятся кинотеатры, развлекательные центры, зоопарки, аквапарки и т.п.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.