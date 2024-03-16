Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк зненацька знизив облікову ставку

У четвер 14 березня відбулося чергове засідання Правління Національного банку України з питань монетарної політики, на якому було ухвалено рішення знизити облікову ставку НБУ з 15 до 14,5% річних з 15 березня 2024 року. Ставка 15% діяла з 15 грудня 2023 року.

Також Нацбанк знизив і інші ставки на 1,5%: ставку за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ – до 17,5%, а ставку за кредитами рефінансування для комерційних банків – до 19,5% річних.

2. Банки продовжили зниження процентних ставок за депозитами

Минулого тижня відразу чотири банки знизили відсоткові ставки за депозитами – як у гривні, так і в іноземній валюті. Таким чином банки реагують на зниження облікової ставки НБУ та намагаються збалансувати свій депозитний портфель у різних валютах.

Комінбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців на 0,50% річних:

на 3 місяці – з 16,25% до 15,75% річних;

на 6 та 9 місяців – з 16,50 до 16% річних; на 12 місяців - з 16,75 до 16,25% річних.

Кредит Дніпро Банк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3 місяці з 16 до 15,50% річних.

Укрексімбанк знизив відсоткову ставку за депозитами у гривні на 3 та 6 місяців:

на 3 місяці – з 15,15% до 14,75% річних;

на 6 місяців – з 15,15% до 14,30% річних.

Також Укрексімбанк знизив відсоткові ставки за депозитами у доларах США на 3,6,9 та 12 місяців: на 3 та 6 місяців – з 1,45 до 1,25% річних; на 9 та 12 місяців – з 1,75 до 1,50% річних.

Схід Банк знизив процентну ставку за депозитами у гривні на 3 місяці з 14 до 13% річних.

3. Банки змінюють тарифи за картками

З 11 березня 2024 року Monobank запровадив комісію за переказ коштів на картки, випущені небанківськими постачальниками платіжних послуг. Плата складає 0,9% від суми переказу для власних коштів та до 4% для кредитних коштів:

- 3% для карток IRON BANK,

- 3,5% для карток Platinum,

- 4% для решти карт.

На даний момент в Україні працює лише один небанківський постачальник платіжних послуг, який випускає платіжні картки, – компанія NovaPay. Тобто. починаючи з 11 березня Monobank бере комісію за переказ власних коштів на карти NovaPay, виконані із програми Monobank.

З 10 квітня 2024 року Банк Глобус підвищує плату за обслуговування неактивного рахунку (за яким за останні 12 місяців не було жодної фінансової операції з використанням картки) з 50 до 100 грн, але не більше від залишку власних коштів.

З 17 квітня 2024 року банк Кредит Дніпро запроваджує місячні ліміти безкоштовних переказів власних коштів на картки інших банків. Вони становитимуть:

- для дебетової картки Green та кредитної картки Gold – 50 000 грн;

- для дебетових карт Silver та Platinum – 150 000 грн;

- для дебетових карток Dark та Premium – 350 000 грн.

На суму, що перевищуватиме місячний ліміт, діятиме комісія у розмірі 2%.

Також з 17 квітня буде знижено тариф за переоформлення дебетової картки Dark з ініціативи клієнта з 2000 до 750 грн.

4. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 15 березня по 15 червня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд», Картою для виплат або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у категорії «Кіно та розваги». Сюди відносяться кінотеатри, розважальні центри, зоопарки, аквапарки тощо.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн. на місяць з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.