Доллар уже 39. Что происходит

Доллар на межбанке установил новый исторический рекорд: 39 грн. Что же происходит на валютном рынке и почему гривна валится?

Ровно неделю назад в нашей публикации﻿ прозвучал вопрос: «Сможет ли Нацбанк удержать курс доллара под контролем и не допустить обвала национальной валюты?» Наши опасения оказались не напрасны. Несмотря на увеличение объема интервенций (за период с 11 по 15 марта НБУ продал 263 млн долларов – на две трети больше, чем неделей ранее) и практически ежедневное присутствие НБУ на межбанковском валютном рынке, гривна слабеет на глазах. Незадолго до окончания торгов понедельника 18 марта котировка на позиции «бид» достигла отметки 38,985 грн, а на позиции «оффер» - 39,02 грн. А ведь еще неделю назад безналичный доллар стоил на 80 копеек дешевле.

Аналитики портала «Курс Украины» утверждают, что Нацбанк взял курс на «умеренную девальвацию» и с помощью своих ежедневных интервенций лишь регулирует скорость падения гривны.

До какого уровня может упасть гривна?

Международный валютный фонд в своем прогнозе на 2024 год предположил, что среднегодовой курс доллара в Украине составит 41,4 грн. Такой же курс был заложен и в проекте госбюджета на 2024 год. Учитывая, что миссия МВФ в последние месяцы зачастила в Киев, а в условиях «зависших» 61 млрд долларов американской помощи зависимость от МВФ становится еще сильнее, возможно, на Институтской все же решили прислушаться к мнению заокеанских коллег (или же им деликатно на это намекнули). Казначеи нескольких коммерческих банков сообщили порталу «Курс Украины», что Нацбанк значительно реже стал появляться на межбанке и крайне неохотно продавать. Активизировался он лишь сегодня, когда цифры вплотную приблизились к отметке 39 грн. Об этом говорят и выросшие объемы торгов. Чувствуется, что в НБУ очень не хотели, чтобы доллар сразу стал дороже 39 грн. Поэтому и официальный курс на 19 марта поставили чуть ниже, а именно 38,9549 грн.

Вслед за безналичным вверх пошел и наличный курс доллара. Ровно неделю назад крупную сумму долларов в столице можно было купить по 38,50 гривен, а к обеду понедельника 18 марта ценники на окнах оптовых обменок прыгнули на 39,10-39,15 гривен. Операторы наличного валютного рынка сообщают, что спроса на наличную валюту почти нет. Они просто вынуждены поднимать ценники, чтобы не отставать от коммерческих банков.

Что дальше

Если гривна продолжит терять в цене с такой скоростью, как на прошлой неделе, то к 40 гривнам за доллар мы приблизимся уже в конце марта. Хочется верить, что в НБУ не допустят подобный сценарий, и там все просчитали. В прошлый четверг правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 15 до 14,5%; параллельно была снижена с 19 до 17,5% ставка доходности по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ. Банки синхронно начали снижать ставки по депозитам, и не исключено, что население сделает выбор в пользу дорожающего доллара (или евро). А значит, ситуацию надо уже в ближайшее время стабилизировать.

Мы не возьмемся делать прогноз на предстоящую неделю, т.к. пока неясно, станут ли 39 грн максимумом месяца или промежуточной цифрой. Все сейчас в руках НБУ. «Внимательно следим за руками»…