Долар вже 39. Що відбувається

Долар на міжбанку встановив новий історичний рекорд: 39 грн. Що ж відбувається на валютному ринку і чому гривня валиться?

Рівно тиждень тому в нашій публікації прозвучало питання: «Чи зможе Нацбанк утримати курс долара під контролем і не допустити обвалу національної валюти?» Наші побоювання виявилися марними. Незважаючи на збільшення обсягу інтервенцій (за період з 11 по 15 березня НБУ продав 263 млн доларів – на дві третини більше, ніж тижнем раніше) та практично щоденна присутність НБУ на міжбанківському валютному ринку, гривня слабшає на очах. Незадовго до закінчення торгів понеділка 18 березня котирування на позиції «бід» досягла позначки 38,985 грн, а на позиції «оффер» – 39,02 грн. Адже ще тиждень тому безготівковий долар коштував на 80 копійок дешевше.

Аналітики порталу "Курс України" стверджують, що Нацбанк узяв курс на "помірну девальвацію" і за допомогою своїх щоденних інтервенцій лише регулює швидкість падіння гривні.

До якого рівня може впасти гривня?

Міжнародний валютний фонд у своєму прогнозі на 2024 рік припустив, що середньорічний курс долара в Україні становитиме 41,4 грн. Такий же курс було закладено й у проекті держбюджету на 2024 рік. Враховуючи, що місія МВФ в останні місяці зачастила до Києва, а в умовах «завислих» 61 млрд доларів американської допомоги залежність від МВФ стає ще сильнішою, можливо, на Інститутській все ж таки вирішили прислухатися до думки заокеанських колег (або їм делікатно на це натякнули ). Скарбники кількох комерційних банків повідомили порталу «Курс України», що Нацбанк значно рідше став з'являтися на міжбанку та вкрай неохоче продавати. Активізувався він лише сьогодні, коли цифри наблизилися до позначки 39 грн. Про це говорять і обсяги торгів, що зросли. Відчувається, що в НБУ дуже не хотіли, щоб долар одразу став дорожчим за 39 грн. Тому офіційний курс на 19 березня поставили трохи нижче, а саме 38,9549 грн.

Слідом за безготівковим нагору пішов і готівковий курс долара. Рівно тиждень тому велику суму доларів у столиці можна було купити по 38,50 гривень, а на обід понеділка 18 березня цінники на вікнах оптових обмінок стрибнули на 39,10-39,15 гривень. Оператори готівкового валютного ринку повідомляють, що попиту на готівку майже немає. Вони просто змушені піднімати цінники, щоби не відставати від комерційних банків.

Що далі

Якщо гривня продовжить втрачати в ціні з такою швидкістю, як минулого тижня, то до 40 гривень за долар ми наблизимося вже наприкінці березня. Хочеться вірити, що в НБУ не допустять такого сценарію, і там все прорахували. Минулого четверга правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15 до 14,5%; паралельно було знижено з 19 до 17,5% ставку дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ. Банки синхронно почали знижувати ставки за депозитами, і не виключено, що населення зробить вибір на користь долара, що дорожчає (або євро). Отже, ситуацію треба вже найближчим часом стабілізувати.

Ми не візьмемося прогнозувати майбутній тиждень, т.к. поки незрозуміло, чи стануть 39 грн максимумом місяця чи проміжною цифрою. Все зараз у руках НБУ. «Уважно стежимо за руками»…