РосСМИ сообщают о взрывах и пожаре на НПЗ в Самарской области
Российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Astra, Baza, Mash.
Как пишут российские паблики, местные жители сообщили о взрыве на Куйбышевском НПЗ.
В результате взрыва случился пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.
По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.
Что предшествовало:
Издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.