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РосСМИ сообщают о взрывах и пожаре на НПЗ в Самарской области

РосСМИ сообщают о взрывах и пожаре на НПЗ в Самарской области
Фото: Astra

Российские телеграм-каналы сообщили о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Astra, Baza, Mash.

Как пишут российские паблики, местные жители сообщили о взрыве на Куйбышевском НПЗ.

В результате взрыва случился пожар на НПЗ рядом с городом Новокуйбышевск в Самарской области.

По предварительным данным, завод был атакован беспилотником.

Что предшествовало:

Издание Financial Times написало, что Соединенные Штаты якобы призвали Украину не бить по российским нефтеперерабатывающим заводам и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к росту цен на энергоресурсы и еще большей эскалации.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы на территории России являются законными целями Украины с военной точки зрения. По ее словам, в этом случае, Украина действует по стандартам НАТО.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отрицает, что официальный Вашингтон требует от Украины прекратить атаки по нефтяной инфраструктуре России.

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