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Сырский обсудил с генералом Брауном потребности ВСУ в ближайшие месяцы

Сырский обсудил с генералом Брауном потребности ВСУ в ближайшие месяцы
Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий ВСУ обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном потребность ВСУ в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Сырский в соцсетях.

"В ходе разговора обсудили потребности ВС Украины в ближайшие месяцы, вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности, по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, теме развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года".

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