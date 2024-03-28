Сырский обсудил с генералом Брауном потребности ВСУ в ближайшие месяцы

Главнокомандующий ВСУ обсудил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном потребность ВСУ в ближайшие месяцы, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Сырский в соцсетях.

"В ходе разговора обсудили потребности ВС Украины в ближайшие месяцы, вопросы необходимой помощи США для Украины, в частности, по усилению защиты от российских ракетных и бомбовых ударов, теме развития фортификаций, а также проанализированы некоторые стратегические вопросы на перспективу 2024 года".