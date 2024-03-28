Сольский: Сегодня мы в два раза ближе к разблокированию границ с Польшей

Министр аграрной политики Николай Сольский заявил, что Украина и Польша вдвое ближе к решению вопроса с разблокированием границы польскими фермерами, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, комментируя результаты встречи с министром сельского хозяйства и развития села Польши Чеславом Секерским и польскими фермерами 27 марта.

"Сегодня мы точно, по моему мнению, в два раза ближе к разблокированию границ, чем были еще вчера до обеда" , — сказал Сольский.

По его словам, на следующей неделе запланированы новые переговоры по разблокированию границы в узком формате. В апреле переговоры пройдут в широком формате. Более конкретных сроков украинский чиновник не назвал.

Как сообщалось, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина и Польша близки к решению по зерновому вопросу, однако оно может устроить не всех.