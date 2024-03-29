Теракт в "Крокусе": умер полковник спецназа ГРУ, воевавший в Украине

После ранения, полученного во время теракта в подмосковном Крокус Сити Холи, умер полковник Тимур Мясников, ненадолго вернувшийся с войны в Украине. Такие данные обнародовала Медиазона, собравшая подтверждение из нескольких источников, сообщает Укринформ.

В частности, гибель Мясникова подтвердили Телеграмм-каналы выпускников суворовских училищ и знакомый военного, председатель самарского отделения организации «Офицеры России» Артур Маливанчук.

По словам последнего, во время теракта Мясников получил три пулевых ранения. Под наблюдением врачей он был три дня, но его не смогли спасти. Военный числился в списке раненых в Крокус Сити Холле, который МЧС РФ опубликовало на следующий день после нападения террористов, 23 марта.

Маливанчук также сообщил, что Мясникова должны похоронить 29 марта. По словам председателя самарского отделения "Офицеров России", полковник служил в третьей бригаде спецназа Генштаба и последние два года воевал на Донбассе. Он приехал с фронта в Москву за несколько дней до теракта, чтобы увидеть семью.

До поездки на войну в Украину Мясников, как пишет Маливанчук, служил в Таджикистане и Косово. Согласно утечкам из российских баз данных, офицер был зарегистрирован по служебному адресу: ул. Знаменка, 19 – это здание Генштаба.