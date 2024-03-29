Гибель помощника Залужного: ГБР завершило расследование

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении офицера из Аппарата помощников главнокомандующего ВСУ Олега Тимченко, который подарил гранаты погибшему коллеге Геннадию Частякову, ему инкриминируется убийство по неосторожности. Об этом информировало ГБР, сообщает Украинская правда.

"Фигуранту сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения. Он подозревается в похищении, присвоении и сбыте боеприпасов, убийстве по неосторожности и нанесении тяжкого телесного повреждения по неосторожности...

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет" , - говорится в сообщении ГБР.

На первоочередной стадии досудебного расследования Тимченко сообщалось о подозрении в незаконном сбыте боеприпасов. В тот трагический день (6 ноября 2023 года) мужчина передал Частякову взрывной "подарок" с гранатами в честь дня рождения.

При этом он не предупредил коллегу о подлинности гранат и не убедился, что он и другие присутствующие в рабочем кабинете поняли, что он дарит именно взрывные устройства, отмечают в ГБР.

Как следствие, во время распаковки "подарка" дома одна из гранат взорвалась в руках Частякова, который был уверен, что это сувенирные рюмки, отмечают в Бюро.

От полученных ранений военный погиб на месте, а его несовершеннолетний сын получил тяжкие телесные повреждения.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшими с материалами досудебного расследования дело будет направлено в суд.