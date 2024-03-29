В Румынии упали обломки беспилотника возле границы с Украиной

Министерство обороны Румынии сообщило, что на румынской территории нашли фрагменты, похожие на дрон, вблизи реки Дунай и границы с Украиной, сообщает Европейская правда.

Элементы предполагаемого беспилотника нашли на сельскохозяйственных угодьях на Большом острове Бреила.

"Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами Системы национальной обороны, общественного порядка и национальной безопасности в пятницу, 29 марта 2024 года, проводит по специальным оперативным процедурам расследование произошедшего события" , - говорится в сообщении.

CNN Antena 3 утверждает, что обломки нашли в 12 км от города Бреила. Падение дрона вскоре после полуночи, по сообщению, сопровождалось громким ударом.

Услышав звук, местные вышли из своих домов и позвонили по телефону чрезвычайным службам. Вскоре территорию оцепили полиция и следователи.

По данным источников, это был российский дрон, который должен атаковать украинские порты на Дунае и, скорее всего, у него отказала система наведения GPS.

Это примерно пятый или шестой инцидент с падением беспилотников на румынской территории, в то время как Россия атакует украинские порты на Дунае. НАТО и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли доказательств какой-либо преднамеренной атаки, направленной на Румынию.

Вечером 28 марта российские войска запустили на территорию Украины ударные БПЛА по нескольким направлениям сразу. Около 4.00 стало известно, что россияне совершили пуски крылатых ракет. Воздушная тревога продолжалась всю ночь.