Зеленский назвал пять приоритетов СНБО после кадровых изменений

Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после смены главы СНБО, сообщает Украинская правда.

Он назвал пять приоритетов после обновления Совбеза.

По его словам, во-первых речь идет о большей прогнозируемости.

"Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства" , - пояснил президент.

Второе - это продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО.

"И особенно внимательно - по санкционной политике нашего государства" , - отметил Зеленский.

В-третьих - это доктринальная работа.

"Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации - это то, что нужно и сейчас, и после войны" , - отметил глава государства.

Четвертым приоритетом работы СНБО Зеленский назвал кибербезопасность и информацию.

"СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере" , - сказал президент во время заседания.

Пятой задачей Совбеза является работа по Ставке главнокомандующего, проекты решений, контроль за выполнением решений.

"Очевидный приоритет - это оборона нашего государства и защита нашего общества" , - указал Зеленский.

Напомним, 26 марта 2024 года Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.

Данилов подвел символический итог более чем 4-летней работы и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.