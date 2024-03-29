Зеленский назвал пять приоритетов СНБО после кадровых изменений
Президент Владимир Зеленский 29 марта провел первое заседание Совета национальной безопасности и обороны после смены главы СНБО, сообщает Украинская правда.
Он назвал пять приоритетов после обновления Совбеза.
По его словам, во-первых речь идет о большей прогнозируемости.
"Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства", - пояснил президент.
Второе - это продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО.
"И особенно внимательно - по санкционной политике нашего государства", - отметил Зеленский.
В-третьих - это доктринальная работа.
"Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации - это то, что нужно и сейчас, и после войны", - отметил глава государства.
Четвертым приоритетом работы СНБО Зеленский назвал кибербезопасность и информацию.
"СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от вражеских дестабилизирующих операций и координации всех государственных институтов в этой сфере", - сказал президент во время заседания.
Пятой задачей Совбеза является работа по Ставке главнокомандующего, проекты решений, контроль за выполнением решений.
"Очевидный приоритет - это оборона нашего государства и защита нашего общества", - указал Зеленский.
Напомним, 26 марта 2024 года Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и назначил на эту должность уже экспредседателя Службы внешней разведки Александра Литвиненко.
Данилов подвел символический итог более чем 4-летней работы и поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие.