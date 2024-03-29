Зеленский рассказал, на каком направлении будет работать Данилов

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов будет работать в другой сфере. Его переведут на дипломатическое направление.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время заседания обновленного Совета нацбезопасности и обороны, секретарем которого вместо Данилова был назначен Александр Литвиненко. Ранее он являлся главой Службы внешней разведки.

По словам Зеленского, Данилов будет работать в дипломатической сфере.

"Алексей Мячеславович продолжит свою работу на другом направлении. На направлении дипломатическом" , - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент сообщал, что после увольнения Данилова из СНБО его переведут на другое направление работы.

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.