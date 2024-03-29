Украина получила 1,5 млрд долларов от Всемирного банка

Украина в пятницу, 29 марта, получила $1,5 млрд на поддержку развития (Development Policy Loan, DPL) от Японии и Великобритании через механизм Всемирного банка. Об этом информировала пресс-служба﻿ Министерства финансов.

В Минфине отметили, что кредит выделили под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine в размере $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн.

В госбюджет поступило $1,4 млрд, поскольку с целью снижения стоимости обслуживания кредита предусмотрена капитализация процентов с японских денег на сумму $99,54 млн, добавили в министерстве.