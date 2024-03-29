"Укрэнерго": В трех областях применены экстренные отключения

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить график аварийных отключений к вечеру в Днепропетровской Запорожской, Кировоградской областях" , - говорится в сообщении.

Основная причина – отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Также продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и Кривом Роге.

Напомним:

Из-за последствий ночной атаки ограничено потребление электроэнергии на Криворожье. Из-за увеличения потребления на Харьковщине графиками обесточены 200 тысяч потребителей.

В результате массированной комбинированной атаки 29 марта россияне ударили по трем теплоэлектростанциям ДТЭК.

В результате массированной атаки россиян 29 марта есть повреждения энергетической инфраструктуры в шести областях, в некоторых регионах применены аварийные отключения.

В Одессе произошло аварийное отключение оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго". Временно без света Хаджибейский и Киевский районы.