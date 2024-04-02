"Шахеды" повредили энергообъект в Кировоградской области – Силы обороны

В ночь на 2 апреля российские войска запустили "Шахеды" по энергетической инфраструктуре Кировоградской и Днепропетровской области. Известно о повреждении беспилотником объекта энергетической инфраструктуры в Кировоградской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"На Кировоградщине во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Последствия повреждения уточняются" , – говорится в сообщении.

Напомним, силы ПВО ночью уничтожили 9 из 10 "Шахедов" в Днепропетровской области.