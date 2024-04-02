"Шахеди" пошкодили енергооб'єкт на Кіровоградщині – Сили оборони

Уночі 2 квітня російські війська запустили "Шахеди" по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської та Дніпропетровської області. Відомо про пошкодження безпілотником об'єкту енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині.

Про це повідомили﻿ Сили оборони півдня України.

"На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сили ППО вночі знищили﻿ 9 з 10 "Шахедів" у Дніпропетровській області.