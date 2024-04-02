"Шахеди" пошкодили енергооб'єкт на Кіровоградщині – Сили оборони
Уночі 2 квітня російські війська запустили "Шахеди" по енергетичній інфраструктурі Кіровоградської та Дніпропетровської області. Відомо про пошкодження безпілотником об'єкту енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині.
Про це повідомили Сили оборони півдня України.
"На Кіровоградщині під час атаки було ушкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Спалахнула пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Люди не постраждали. Наслідки пошкодження уточнюються", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сили ППО вночі знищили 9 з 10 "Шахедів" у Дніпропетровській області.