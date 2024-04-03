Папа Римский взял на молитву четки украинского военного, погибшего в Авдеевке

Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Ватикане помолился за погибших в Секторе Газа гуманитарных работников, а также павших украинских военных. С собой Папа принес четки солдата по имени Александр, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Associated Press.

В конце всеобщей аудиенции Франциск показал туристам и паломникам на площади Святого Петра розарий и закамуфлированную книгу Нового Завета, которые имел с собой 23-летний украинский военный Александр, когда его убили российские войска в Авдеевке.

Демонстрируя эти предметы, Папа Римский полистал страницы книги Александра и сказал, что у парня еще была вся жизнь впереди, когда его убили.

Франциск попросил о минуте молчаливой молитвы, "думая об этом ребенке и многих, подобных ему, убитых в этом безумии войны".

Эти четки и книгу передала Папе Римскому две недели назад сестра Люсия Карам, монахиня аргентинского происхождения, которая живет в Испании. Она возглавила многочисленные гуманитарные миссии в Украину, чтобы доставить помощь и вывезти раненых солдат.

Карам 13 марта писала в соцсетях, что Франциск растрогался во время частной аудиенции, когда она подарила ему розарий Александра и Новый Завет. Сестра рассказала, что Франциск поцеловал четки, которые сам благословил в прошлый раз для того, чтобы Карам распространяла их в Украине.

Кроме того, во время молитвы Франциск снова призвал к немедленному прекращению огня в Секторе Газа и освобождению заложников, захваченных ХАМАСом. Молившись о семье погибших волонтеров World Central Kitchen, он призвал к оказанию гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Как сообщалось, 9 марта Папа Римский Франциск в интервью призвал к переговорам Украины с Россией, отметив, что "сильнее будет тот, кто будет иметь мужество поднять белый флаг". Позже в Ватикане попытались оправдаться за заявление Франциска.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что "поднимать белое знамя" в знак капитуляции должно зло, и для этого его следует сначала победить, а министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратился к Папе с предложением призвать Путина вывести армию из Украины. Также заявление Папы подвергли критике и в немецком Бундестаге.

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Святослав Шевчук заявил, что хоть Украина изранена, но непокорена и выстоит в войне.

Кроме того, на заявление Франциска отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, попросив не заниматься виртуальным посредничеством за 2.5 тыс. км.