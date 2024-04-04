Противовоздушная оборона сбила 11 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 4 апреля русские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили 11 "Шахедов".

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 20 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 11 ударных БпЛА были уничтожены" , - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ ночью сообщали о движении "Шахедов" в направлении центральных, восточных и южных регионов.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что россияне запустили по Харькову по меньшей мере 15 "Шахедов".