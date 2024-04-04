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Протиповітряна оборона збила 11 "Шахедів" – Повітряні сили

Протиповітряна оборона збила 11 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

У ніч на 4 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 11 "Шахедів".

Про це йдеться﻿ у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено", – йдеться в повідомленні.

Повітряні сили ЗСУ вночі повідомляли про рух "Шахедів" у напрямку центральних, східних та південних регіонів.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв﻿, що росіяни запустили по Харкову щонайменше 15 "Шахедів".

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