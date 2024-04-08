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В Украине продолжает расти спрос на подержанные автомобили из-за рубежа

В Украине продолжает расти спрос на подержанные автомобили из-за рубежа
Фото: Pixabay

В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Дальше идут:

  • дизельные – 25%;
  • электромобили – 16%;
  • авто с ГБО – 6%;
  • гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в марте стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  1. Volkswagen Golf – 1146 ед.;
  2. Renault Megane – 969 ед.;
  3. Skoda Octavia – 763 ед.;
  4. Volkswagen Passat – 653 ед.;
  5. Nissan Leaf – 546 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan – 544 ед.;
  7. Nissan Rogue – 523 ед.;
  8. Audi Q5 – 477 ед.;
  9. Tesla Model 3 – 456 ед.;
  10. Audi A4 – 401 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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