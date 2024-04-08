В Украине продолжает расти спрос на подержанные автомобили из-за рубежа

В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Дальше идут:

дизельные – 25%;

электромобили – 16%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в марте стал Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf – 1146 ед.; Renault Megane – 969 ед.; Skoda Octavia – 763 ед.; Volkswagen Passat – 653 ед.; Nissan Leaf – 546 ед.; Volkswagen Tiguan – 544 ед.; Nissan Rogue – 523 ед.; Audi Q5 – 477 ед.; Tesla Model 3 – 456 ед.; Audi A4 – 401 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.