В Украине продолжает расти спрос на подержанные автомобили из-за рубежа
В течение марта украинский автопарк пополнили более 21 тысячи подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, регистрации таких авто увеличились почти в полтора раза.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%. Дальше идут:
- дизельные – 25%;
- электромобили – 16%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда в марте стал Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf – 1146 ед.;
- Renault Megane – 969 ед.;
- Skoda Octavia – 763 ед.;
- Volkswagen Passat – 653 ед.;
- Nissan Leaf – 546 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 544 ед.;
- Nissan Rogue – 523 ед.;
- Audi Q5 – 477 ед.;
- Tesla Model 3 – 456 ед.;
- Audi A4 – 401 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.