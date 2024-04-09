На Львовщине обломки "Шахеда" повредили объект критической инфраструктуры

Силы ПВО сбили все беспилотники типа Shahed, атаковавшие Львовщину, впрочем, обломки повредили объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Ее оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших" , – говорится в сообщении.

Козицкий добавил, что все системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.

Напомним, ночью российские войска запустили по Украине 20 "Шахедов", все беспилотники сбили ПВО, сообщили в Воздушных силах ВСУ.