На Львівщині уламки "Шахеда" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури
Сили ППО збили всі безпілотники типу Shahed, які атакували Львівщину, втім уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – йдеться в повідомленні.
Козицький додав, що всі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.
Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні 20 "Шахедів", усі безпілотники збила ППО, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.