На Львівщині уламки "Шахеда" пошкодили об'єкт критичної інфраструктури

Сили ППО збили всі безпілотники типу Shahed, які атакували Львівщину, втім уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уламки пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури. Була пожежа. Її оперативно загасили. Обійшлося без жертв та постраждалих", – йдеться в повідомленні.

Козицький додав, що всі системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, вночі російські війська запустили по Україні 20 "Шахедів", усі безпілотники збила﻿ ППО, повідомили в Повітряних силах ЗСУ.