Екс-военные США потребовали от Верховного суда исключить иммунитет Трампа

Высшие военные выступили против предоставления иммунитета кандидату в президенты США Дональду Трампу. Со ссылкой на The Hill, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

Более десятка отставных четырехзвездочных генералов, адмиралов и других бывших военачальников в понедельник подали в Верховный суд жалобу, выступая против заявлений бывшего президента Трампа об иммунитете по его уголовным делам.

По словам высших военных, заявления Трампа “поставят под угрозу роль вооруженных сил в американском обществе, конституционный порядок США и национальную безопасность” а также окажут “глубоко негативные последствия для военнослужащих”.

Адвокаты бывшего президента утверждали, что обвинения против Трампа, связанные с нападением на Капитолий 6 января 2021 года, должны быть сняты, потому что в то время он исполнял обязанности президента. Прокуроры осудили эту идею как “новое и радикальное” заявление.

Среди подписавших отчет: бывший директор ЦРУ Майкл Хейден, адмирал в отставке Тэд Аллен и отставные генералы Джордж Кейси, Карлтон Фулфорд, Крейг Маккинли и Чарльз Крулак.

Группа утверждала, что предоставление Трампу иммунитета против уголовных обвинений может открыть дверь для будущего вмешательства исполнительной власти в выборы в стране и может поставить под угрозу национальную безопасность.

“Понятие такого иммунитета, как в целом, так и конкретно в контексте потенциального отрицания результатов выборов, угрожает поставить под угрозу безопасность нашей страны и международное лидерство. Особенно в такие времена, как нынешнее, когда антидемократические, авторитарные режимы находятся на подъеме во всем мире, такая угроза нетерпима и опасна” , - сказано в заявлении.

Также высшие военные сказали, что если суд согласится с аргументами Трампа, это разрушит отношения между главнокомандующим и военными, потому что президенту не придется следовать закону, в то время как военные все равно будут.