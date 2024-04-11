Ночью РФ атаковала энергетическую инфраструктуру в четырех областях – Минэнерго
В ночь на 11 апреля российские войска нанесли воздушные удары по Украине – атаковали объекты энергетической инфраструктуры в четырех областях.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.
"Атакованные объекты генерации и системы передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Энергетики уже работают над устранением последствий", – сообщил министр.
Напомним, ночью россияне запускали ракеты из стратегической авиации.