Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях – Міненерго

У ніч на 11 квітня російські війська завдали повітряних ударів по Україні – атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.

Про це повідомив﻿ міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків" , – повідомив міністр.

Нагадаємо, вночі росіяни запускали﻿ ракети зі стратегічної авіації.