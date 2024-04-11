Уночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру у чотирьох областях – Міненерго
У ніч на 11 квітня російські війська завдали повітряних ударів по Україні – атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.
"Атаковані об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Енергетики вже працюють над усуненням наслідків", – повідомив міністр.
Нагадаємо, вночі росіяни запускали ракети зі стратегічної авіації.