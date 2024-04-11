США предоставят Украине 138 млн долларов на модернизацию систем ПВО

Соединенные Штаты 11 апреля подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк,

"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – написала Бринк в Twitter (X).

Она добавила, что средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".

Today we signed an agreement to provide Ukraine with $138M in critical air defense system upgrades. This funding will help keep Ukraine’s air defenses operating in the face of Russia’s relentless attacks on the energy grid and the Ukrainian people. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) April 11, 2024

Ранее сообщалось, что средства, выделение которых одобрил Государственный департамент США, позволит Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы Hawk.

Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.

А президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским в четверг сообщил, что его страна может передать Украине советские ракеты для ПВО.