США предоставят Украине 138 млн долларов на модернизацию систем ПВО
Соединенные Штаты 11 апреля подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны, сообщает Европейская правда.
Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк,
"Сегодня мы подписали соглашение о предоставлении Украине 138 миллионов долларов на критически важную модернизацию систем ПВО", – написала Бринк в Twitter (X).
Она добавила, что средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины на фоне непрерывных атак России на энергетическую сеть и украинский народ".
Ранее сообщалось, что средства, выделение которых одобрил Государственный департамент США, позволит Украине отремонтировать зенитно-ракетные комплексы Hawk.
Напомним, президент Владимир Зеленский по итогам саммита Инициативы трех морей в Вильнюсе в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны.
А президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским в четверг сообщил, что его страна может передать Украине советские ракеты для ПВО.