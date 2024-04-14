ПВО сбила все "шахеды" над Харьковом – Воздушные силы

Силы обороны уничтожили 10 из 10 ударных дронов, запущенных российскими агрессорами по территории Украины в ночь на 14 апреля. Об этом информировал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

"Российские оккупанты атаковали 10 ударными БПЛА типа Shahed из Курской области (РФ), а также четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 с временно оккупированной территории Донецкой области" , - сообщил командующий.

Отмечается, что все "шахеды" были сбиты в Харьковской области зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил и мобильными огневыми группами.